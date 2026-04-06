Башкирская госкомпания заказывает премиум-внедорожник за 7 млн рублей

АО «Башкирские электрические сети» (БЭС, принадлежит республике) ищет поставщика внедорожника Lexus LX570 или его эквивалента. Государственная компания готова заплатить за автомобиль до 7,1 млн руб. из собственных средств, следует из публикации об электронном аукционе на сайте госзакупок.

Полноразмерный внедорожник с мощностью двигателя не менее 309 лошадиных сил в числе прочих должен быть оснащен люком с электроприводом, системой информирования об усталости водителя, а также мультимедийной системой с поддержкой Apple Carplay или Android Auto. Автомобиль не может быть старше 2016 года выпуска.

Для чего покупается автомобиль, в документах не говорится. Итоги аукциона планируется подвести 17 апреля.

АО «Башкирские электрические сети» зарегистрировано в 2018 году в Агидели. Организация создавалась правительством Башкирии как региональная сетевая компания. Планировалось, что в нее войдут муниципальные электрические сети, а также недостроенная атомная электростанция в Агидели. Так, в 2024 году к БЭС присоединились Учалинские электрические сети, ранее принадлежавшие районной администрации. Общая номинальная мощность подстанций в собственности компании превышает 197,9 МВА, а совокупная протяженность линий электропередачи — 836,3 км. 75% уставного капитала БЭС владеет министерство земельных и имущественных отношений республики, 25% — госпредприятие «Баштехинформ». По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году чистая прибыль БЭС составила 27,8 млн руб. при выручке 489,7 млн руб.

Идэль Гумеров