«Росморпорт» разработает отечественный аналог MarineTraffic

«Росморпорт» планирует разработать платформу «РМП–Траффик» — российский аналог зарубежного сервиса для отслеживания судов MarineTraffic. Об этом рассказал гендиректор «Росморпорта» Сергей Пылин на Международном транспортно-логистическом форуме в Санкт-Петербурге.

Как сообщил господин Пылин, система будет отслеживать в реальном времени движение судов по всему миру, предоставлять информацию об их грузах и портах назначения. Глава «Росморпорта» отметил, что сейчас подготовлено техническое задание проекта. Далее будет проведен конкурс на поиск разработчиков платформы. По его словам, о сроке реализации проекта пока сказать тяжело.

«Все это не быстро и дорого, потому что это делается с нуля. Плюс сейчас требования, чтобы все новые системы были с элементами искусственного интеллекта. Это усложняет проекты»,— отметил Сергей Пылин (цитата по «РИА Новости»). Он также не уточнил планируемый режим доступа к платформе и сослался на необходимость консультаций со специалистами по кибербезопасности.