Вице-президент «Роснефти» Букаев будет баллотироваться в депутаты Госдумы от Приморья

Вице-президент — руководитель службы внутреннего аудита ПАО «НК "Роснефть"» 78-летний Геннадий Букаев примет участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выборам 2026 года в Госдуму РФ. Топ-менеджер зарегистрировался для участия в праймериз по Артемовскому одномандатному избирательному округу №67.

Сейчас пост депутата Госдумы по Артемовскому округу занимает бывший мэр этого города Владимир Новиков. По данным приморских СМИ, вновь баллотироваться на выборах текущего года он не будет.

Геннадий Букаев занимает пост гендиректора АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС). ДЦСС включает в себя основные судоремонтные и судостроительные производственные мощности Дальневосточного федерального округа.

Выдвижение кандидатов для участия в праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Выборы в Госдуму РФ IX созыва запланированы на период с 18 по 20 сентября 2026 года.

Алексей Чернышев, Владивосток