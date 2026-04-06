В Новороссийске от атаки БПЛА повреждены 25 жилых домов

В результате атаки беспилотников на Новороссийск получили повреждения 10 многоквартирных и 15 частных домов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. На объектах ведутся восстановительные работы. Специальные комиссии администрации определяют размер ущерба.

Минувшей ночью над Новороссийском сбили большое количество украинских беспилотников. При падении обломков БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии, пожар был оперативно потушен.

Десять жителей города получили травмы, двое из них были ранены во время поездки на автомобиле, остальные пострадали при падении обломков на жилые здания. Все раненые находятся в больнице.

Анна Перова, Краснодар