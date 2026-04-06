Суд оставил без изменения приговор дончанину за сброс женщины в мусоропровод

Четвертый кассационный суд (г. Краснодар) оставил без изменений приговор жителю Волгодонска Максиму Благиреву, осужденному за покушение на убийство женщины (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что осенью 2024 года в подъезде дома в Волгодонске между мужчиной и его гостьей, находившимися под воздействием запрещенных веществ, произошел конфликт. В результате ссоры осужденный поместил женщину в загрузочный клапан мусоропровода и столкнул вниз с шестого этажа. Потерпевшая получила травмы средней тяжести.

Суд первой инстанции признал Благирева и назначил семь лет колонии строгого режима. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Защитник обжаловал решения в кассационном порядке, однако суд, изучив материалы дела и доводы сторон, не нашел оснований для отмены или изменения судебных актов. Кассационная инстанция подтвердила законность вынесенных решений.

Константин Соловьев