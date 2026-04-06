Платформа VK AdBlogger снизила порог для регистрации авторов до 100 подписчиков

Платформа для связи авторов и рекламодателей VK (MOEX: VKCO) AdBlogger снизила порог входа для монетизации контента до 100 друзей или подписчиков. Ранее минимальный порог аудитории для регистрации авторов составлял 1 тыс. человек. Об этом рассказали в пресс-службе VK.

Как отмечается в публикации, начинающие авторы могут получать доход от программы монетизации «шопсов» — публикаций с карточками товаров. Авторам доступен выбор для рекламы из каталога VK AdBlogger без ожидания заявок от рекламодателей. С каждой продажи по реферальной ссылке они получат процент. По данным VK, алгоритмы соцсети помогут контенту найти релевантную аудиторию.

Кроме того, авторы могут получать заказы на размещение нативной рекламы напрямую от рекламодателей. Актуальность такого формата растет с увеличением аудитории блогера.

Нововведение должно позволить авторам с небольшой, но лояльной аудиторией создавать и монетизировать рекламный контент, рассказала директор по продукту «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина. Бизнес, в свою очередь, сможет найти новые точки контакта с аудиторией и возможности для продажи товаров, отметила она.

