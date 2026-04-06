Самыми редкими именами для новорожденных на Дону стали Муниса и Акоб

В апреле в Ростовской области самыми редкими именами стали Муниса и Акоб. Об этом сообщили в региональном ЗАГСе.

Самое редкое женское имя, которое получили новорожденные, — Муниса. Оно имеет несколько значений, в зависимости от языка: «спутница» или «приятельница», «другая половина», а также «умная» или «образованная». Среди других необычных женских имен выделили следующие: Глория, Азиза, Наида и Меланья.

Среди редких мужских имен лидирует Акоб. Это имя также имеет несколько значений: «тот, кто держится за пяту», «заменяет», «сменщик», «каблук», «способный» и другие. Также среди редких имен для мальчиков можно выделить Алекс, Байхан, Азим и Абдуррауф.

Мария Хоперская