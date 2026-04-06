В Билимбае в паводок подтопило дом и 11 придомовых территорий

В поселке Билимбай в Свердловской области в результате половодья подтопило дом и 11 придомовых территорий, сообщили в департаменте информационной политики региона. Это произошло из-за повышения уровня воды в реке Чусовая — за сутки он поднялся на 24 см и составил 392 см.

В Билимбае развернули пункт временного размещения (ПВР) на 15 мест в школе №22. Эвакуация жителей не требуется.

Кроме того, в Красноуфимске на реке Уфа уровень воды за сутки повысился на 39 см и достиг 234 см — участок дороги, проходящий по бывшему руслу реки, оказался подтоплен. По этой причине временно ограничен подъезд к четырем частным домам по ул. Остров. Угрозы подтопления домов нет, эвакуация населения не требуется. В деревне Баронская (Нижний Тагил) река Межевая Утка вернулась в русло — паводковая вода ушла со всех придомовых территорий и угрозы подтопления нет.

«В связи с прогнозируемыми осадками в виде дождя и мокрого снега специалистами для обеспечения сохранности гидротехнических сооружений и стабильного прохождения паводка увеличен сброс воды на 41 из 49 водохранилищ региона, находящихся на особом контроле»,— сказано в сообщении.

К 31 марта в Свердловской области оказалось ограничено автотранспортное сообщение с пятью населенными пунктами. Создан необходимый запас продуктов и медикаментов, дежурят добровольные пожарные дружины.

Ирина Пичурина