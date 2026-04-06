Имущество вице-губернатора Кубани Андрея Коробки может быть изъято в казну

В Ленинский райсуд Краснодара поступило исковое заявление об обращении в доход РФ активов, принадлежащих семье Андрея Коробки, заместителя губернатора Краснодарского края, а также его доверенным лицам, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Господин Коробка с 2015 года занимает должность вице-губернатора по вопросам развития сельского хозяйства.

В качестве ответчиков в процессе выступают 20 физических лиц и три компании. По данным надзорных органов, Андрей Коробка нарушал антикоррупционное законодательство, занимаясь бизнесом. В частности, чиновник вел совместную деятельность с депутатами законодательного собрания края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым, которые являются бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов. В результате создания альянса бизнеса и власти капитализация предприятий увеличилась более чем на 10 млрд руб., сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Анна Перова, Краснодар