На уход за территориями госучреждений Башкирии выделят до 17,8 млн рублей

Хозяйственное управление (подведомственно Управлению делами главы Башкирии) ищет подрядчика для содержания территорий, прилегающих к административным зданиям республиканских органов власти. Электронный аукцион пройдет по начальной цене 17,8 млн руб., финансирование предоставит бюджет Башкирии, говорится на сайте госзакупок.

Под содержанием территории подразумевается уход за деревьями, газоном, цветниками. Также нужно будет следить за дорожками, площадками, поддерживать в исправном и чистом состоянии малые архитектурные формы, заборы и ограждения.

Подрядчик должен будет следить за территорией, прилегающей к Дому правительства, Курултаю Башкирии, Центризбиркому республики, региональным министерствам и ведомствам, а также за Советской площадью.

Итоги аукциона будут подводиться 17 апреля.

Идэль Гумеров