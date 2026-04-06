«Неймарк» получил грант РНФ на исследование когнитивного старения

Проект, посвященный исследованию когнитивного старения и возможностей реабилитации этого процесса, разработанный в нижегородском университете «Неймарк», получил грант Российского научного фонда в размере 21 млн руб. Как сообщили в региональном правительстве, это первая заявка «Неймарка», получившая грант РНФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Никонов Фото: Алексей Никонов

Проект «Изучение воздействия транскраниальной магнитной стимуляции на нейронные сети мозга для систем реабилитации когнитивного старения» разработан учеными во главе со старшим научным сотрудником Центра нейроморфных вычислений Никитой Григорьевым. Кроме гранта он получит допфинансирование в объеме 14 млн руб.

«Мы рассчитываем уточнить, как меняются процессы принятия решений с возрастом, и проверить, может ли разработанный метод стать основой для поддержки когнитивных функций у людей старшего возраста»,— пояснил Никита Григорьев.

Галина Шамберина