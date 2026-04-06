В Челябинске будут судить гражданина за незаконное пользование сим-боксом

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя Новосибирска. Его обвиняют в использовании сим-бокса для пропуска трафика в преступных целях (ч. 2 ст. 274.3 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, в декабре 2025 года незнакомец предложил жителю Новосибирска работу по смене сим-карт в сим-боксе. Он пообещал зарплату 90 долларов в сутки. Горожанин приехал в Челябинск, где получил посылку с оборудованием и заселился в арендованную соучастниками квартиру в поселке Красное поле Сосновского района. Подельники доставили новому сообщнику 90 сим-карт, зарегистрированных на третьих лиц. Последний обслуживал сим-бокс, с помощью которого совершались мошенничества и иные преступления. Так, у жительницы Санкт-Петербурга злоумышленники похитили после звонка 900 тыс. руб.

Фигурант на момент совершения преступления не был совершеннолетним, не учился и не работал. Уголовное дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска