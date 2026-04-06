Неделя начинается достаточно неопределенно. С одной стороны, есть угрозы Ирану со стороны США и ультиматум Дональда Трампа, который истекает 7 апреля. Он обещает разбомбить и уничтожить электростанции, нефтеперерабатывающие заводы, инфраструктуру, мосты. С другой стороны, 6 апреля появилась информация о том, что ведутся переговоры о прекращении огня. Предложения выдвигают Египет и Пакистан. И вроде бы платформа, на которой основываются договоренности о прекращении огня, может быть приемлема и для Ирана, и для Соединенных Штатов, и для Израиля. Рынок нефти пока волатильный, нервный. И к нему сейчас приковано все внимание инвесторов. Как им не попасть в эту «пилу» и вовремя встать в нужную позицию? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Главное — понять, в каком направлении будет развиваться военно-политическая ситуация на Ближнем Востоке. Для Тегерана завершить конфликт без условий, судя по всему, неприемлемо: он требует компенсации ущерба и настаивает на полном контроле Ормузского пролива с введением пошлин для танкеров и газовозов. Ключевой вопрос для инвесторов — установит ли Иран контроль над проливом. Именно в этом суть всей ситуации. При этом позиции сторон противоположны: Иран в контроле заинтересован, а США, Израиль и их союзники — нет, поэтому договоренности добиться крайне сложно. Если же соглашение не будет достигнуто, конфликт может затянуться надолго и дестабилизировать весь регион. Поэтому ближайшее время станет определяющим, а инвесторам стоит внимательно следить за динамикой цен на нефть.

Полная версия программы: