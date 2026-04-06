В Кушве начался суд над матерью, которая ставила сына на колени на сухую гречку

В Кушвинском городском суде начался процесс по делу о жестоком обращении с несовершеннолетним. Жительница Кушвы Марина Е. обвиняется в истязании сына, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Кушвинский городской суд

Согласно материалам следствия, в период с июня 2025 по январь 2026 года мать применяла к ребенку различные виды насилия. Она била мальчика ремнем и проводом от зарядного устройства, привязывала за ногу к кровати на долгое время, заставляла стоять на коленях на сухой гречке, а также оставляла раздетым на холодном балконе.

В ходе заседания суд постановил оставить подсудимую под стражей. Срок действия данной меры пресечения продлен до 17 сентября.

