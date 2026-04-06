Житель Забайкалья организовал подпольное казино в двух арендованных квартирах

В Забайкальском крае сотрудники регионального СУ СКР возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Как сообщает пресс-служба ведомства, с марта 2022 года по февраль 2026 года он организовывал подпольное казино в Чите в двух арендованных квартирах. По предварительным данным, мужчина получил доход в размере около 48 млн руб.

Полиция Забайкалья уточняет, что в подпольное казино приходить могли «только проверенные посетители по предварительному звонку». В ходе обыска у организатора изъяли девять ноутбуков, мобильные телефоны и деньги. Следственные органы продолжают расследование уголовного дела, ведут установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Влад Никифоров, Иркутск