Обнаруженная в Будапеште картина может принадлежать кисти Ван Гога

В Будапеште обнаружили ранее неизвестную картину, которая может принадлежать кисти Винсента Ван Гога. Об этом сообщает венгерское издание Blikk. Полотно найдено среди нескольких картин, которые некий иностранный коллекционер передал на экспертизу. Газета уточняет, что окончательно говорить об авторстве художника можно будет только после дополнительных проверок.

Газета цитирует венгерского искусствоведа Жофию Вегвари, заявившую, что полотно может быть неизвестной ранее авторской версией картины «Танцевальный зал в Арле», хранящейся в Музее Орсе в Париже.

Лаборатория, в которой работает госпожа Вегвари, специализируется на определении подлинности картин и выявлении подделок.

Яна Рождественская