В Башкирии предлагают построить турбазу и глэмпинг за 124 млн рублей

Корпорация развития Башкирии предложила предпринимателям инвестировать около 124 млн руб. в турбазу в Кумертау и Зианчуринском районе.

Государственная компания анонсировала проект круглогодичной турбазы за 66,8 млн руб. на берегу реки Белой возле села Ира под Кумертау. Там можно будет построить деревянные домики с купольными беседками, зонами для барбекю, детской и спортивной площадками.

Стоимость глэмпинга в Зианчуринском районе оценивается в 57 млн руб. Гости будут отдыхать в домиках двух видов: «А-фрейм» (каркасный дом, построенный в форме буквы А) и «барнхаус» (архитектурный стиль жилых домов, вдохновленный формой сельскохозяйственных амбаров, от английского barn — «сарай, амбар»). Там можно будет проводить велосипедные прогулки, а также катания на квадроциклах и тюбингах. Под объект отводятся 6,7 га в Новочебенкинском сельсовете.

На реализацию обоих проектов заложен год.

