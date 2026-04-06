Президента Сербии двигают в премьеры

Президент Сербии Александр Вучич начал консультации с коалиционными партнерами о проведении досрочных всеобщих выборов. А руководство правящей Сербской прогрессивной партии объявило, что «нет ничего логичнее и умнее» варианта, при котором нынешний президент поведет партию на выборы, а потом возглавит правительство. В конце минувшей недели и сам Александр Вучич выразил готовность стать премьером. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Фото: Darko Vojinovic / AP

Консультации о досрочных парламентских выборах президент Сербии Александр Вучич начал в конце минувшей недели. Хотя очередные выборы в сербский парламент должны пройти только в конце 2027 года, протестующие уже полтора года студенты и оппозиция требуют проведения досрочного голосования. После первого раунда обсуждения президент объявил, что решения о сроках досрочных выборов и кандидате правящей Сербской прогрессивной партии в премьеры будут приняты по завершении всего процесса консультаций, которые продолжатся на этой неделе.

По датам досрочного голосования определенности пока нет.

Сам Александр Вучич называл два вероятных срока — на национальный сербский праздник Видовдан, который отмечается 28 июня, либо в конце года.

Выбор, как считают эксперты, зависит от оценки президента, когда проведение досрочных парламентских выборов более выгодно для правящей партии, а также от его решения, стоит ли объединять эти выборы с президентскими. Второй срок пребывания Александра Вучича на посту президента истекает в апреле будущего года, а переизбираться еще раз он не имеет права по конституции. В конце прошлого года президент заверил, что на третий срок не пойдет и конституцию ради этого менять не станет.

Перед самым началом консультаций по досрочным выборам сразу несколько высших руководителей правящей партии заявили, что партийный список на этих выборах должен возглавить Александр Вучич, чтобы после победы занять кресло премьера. Сначала спикер парламента Ана Брнабич, которая сама несколько лет возглавляла правительство и считается близким президенту политиком, сообщила, что руководство правящей партии попросит Александра Вучича стать ее кандидатом в премьеры. А потом и нынешний лидер Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич, который также одно время был премьером, прямо объявил, что «нет ничего логичнее и умнее» варианта, когда президент Сербии Александр Вучич стал бы кандидатом правящей партии на пост премьера. «Александр Вучич как кандидат в президенты получил самую большую поддержку в современной истории Сербии, а на посту премьера достиг исторических результатов во всех областях жизни»,— объяснил лидер правящей партии свою инициативу провластному изданию Kurir.

Эти заявления многие в Сербии расценили как фактический старт предвыборной кампании пропрезидентской партии и начало операции по переходу Александра Вучича из президентского кресла в премьерское. Тем более что по конституции реальных полномочий у главы правительства Сербии больше, нежели у президента.

Во всяком случае, именно так восприняли последние заявления руководителей правящей партии в сербской оппозиции.

«Вучичу 14 лет власти, похоже, мало, он хотел бы править еще четыре года»,— заявила одна из оппозиционных лидеров Мариника Тепич.

Готовность стать премьером принципиально подтвердил в минувшие выходные и сам Александр Вучич. В интервью провластному телеканалу Informer он, правда, увязал свое согласие с одним условием. Президент сказал, что пойдет в премьеры, «если опросы покажут, что иного решения нет и что те, кто совершил преступления против Сербии, победят, если я не выставлю свою кандидатуру».