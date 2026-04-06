Известные артисты присмотрелись к юным дарованиям в Нововоронеже

В молодежном центре Нововоронежа в рамках ежегодного фестиваля авторской музыки и поэзии для детей и подростков «U-235. Новые песни» от проекта «Школа Росатома» состоялись прослушивания юных солистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Галина Пегусова Фото: Галина Пегусова

Свои творческие номера 16 нововоронежцев представили лидерам группы «Сурганова и Оркестр» Светлане Сургановой и Валерию Тхаю, а также руководителю проекта «Школа Росатома» Наталье Шурочковой, которые входят в состав членов жюри фестиваля. Среди выступавших были как опытные вокалисты и авторы стихов, так и новички в творческой сфере. Участие вне конкурса приняли воспитанники творческого объединения Дома детского творчества «Близкие люди» и их родители. Для особенных детей с ОВЗ это событие стало возможностью показать свой талант перед большими артистами, получить свою минуту славы.

«Это была творческая лаборатория, серьезный диалог артистов с детьми, но на равных. Важно, что артисты не только слушали и анализировали вокальное мастерство конкурсантов, а с каждым из них вели разговор о песне, об авторстве, о том, что «задело» и почему выбор пал именно на это произведение. Основная идея фестиваля в том, чтобы дети не просто пели, а пели бы умные, глубокие песни, сочиняли свои тексты, имели понятия чести, благородства, товарищества, чтобы эти слова для них не были пустым звуком», - отметил председатель Думы г. Нововоронежа, заместитель директора Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Проект «Школа Росатома» при поддержке администрации г. Нововоронежа и Нововоронежской АЭС организовали для горожан большой благотворительный концерт Светланы Сургановой и Валерия Тхая. В зале городского Дворца культуры собрались поклонники творчества артистов из Воронежа, Курска и даже Москвы. Вместе с лидерами группы «Сурганова и Оркестр» на сцену вышли четверо участников утреннего прослушивания. Такой чести удостоились школьники Полина Денисова, Дарья Кащей, Константин Шатов и Варя Выдубцева.

«Зрители были в восторге от концерта, аплодировали, ликовали, плакали. Вместе мы сохраняем культурный код нашей страны. Воспевая легендарные мелодии и смысли вновь и вновь», - поделилась муниципальный координатор проекта «Школа Росатома», руководитель Дома детского творчества г. Нововоронежа Галина Пегусова.

Имена финалистов всероссийского фестиваля-конкурса «U-235» станут известны 15 апреля. Организаторы отберут 100 ребят из разных атомных городов, которые в июле отправятся на творческую смену во Всероссийский детский центр «Орленок».