Университет в Глазове начнет выдавать российские и кубинские дипломы

Глазовский государственный педагогический институт им. Короленко подписал договор о программе двойных дипломов с Университетом имени Энрике Хосе Вароны в Гаване. Об этом сообщает ректор ГИПУ Янина Чиговская-Назарова.

Согласно договору, в двух университетах запускается программа бакалавриата по профилю «Русский язык и испанский язык». Студенты направления смогут получить два диплома — российский и кубинский. Это первый подобный проект в истории российско-кубинского образовательного сотрудничества.

Документ завизирован представителем ГИПУ Дарьей Черновой и чрезвычайным и полномочным послом Кубы в РФ Энрике Орта Гонсалес.