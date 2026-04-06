В Самарской области главу УК оштрафовали за неисправный трубопровод

Прокуратура Самарской области привлекла к административной ответственности генерального директора управляющей организации ООО «Нептун», обслуживающей многоквартирные дома в Безенчукском районе. Основанием для этого стало нарушение лицензионных требований при управлении жилым фондом, сообщает надзорное ведомство в понедельник, 6 апреля.

Как установила проверка, жители района неоднократно обращались в аварийно-диспетчерскую службу УК «Нептун» с жалобами на ненадлежащее качество отопления в жилых помещениях. Выяснилось, что управляющая организация ненадлежащим образом исполняла обязанности по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

Бездействие привело к неисправности трубопровода, в итоге возникли проблемы с отоплением. В отношении руководителя УК были возбуждены два административных дела за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами (ч. 2 и 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ). В итоге гендиректору ООО «Нептун» назначили штраф на сумму 150 тыс. рублей.

Георгий Портнов