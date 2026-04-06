Пермяк признал вину в ДТП, повлекшем смерть ребенка

Следственным управлением УМВД России по Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя краевой столицы, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть малолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в июне 2025 года фигурант, управляя автомобилем Haval, двигался по Соликамской улице. Во время движения он допустил наезд на малолетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть в неположенном для этого месте. От полученных травм ребенок скончался через несколько месяцев. В рамках предварительного следствия фигурант полностью признал вину в деянии, предусмотренном ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Дело направлено в Мотовилихинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

