В Самаре возбудили уголовное дело о конфликте между водителем автобуса и пассажиром

В Самаре возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, во время мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой говорится о конфликте между водителем автобуса и пассажиром. Происходящее зафиксировано на видео.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Руфия Кутляева