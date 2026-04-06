В Самаре возбудили уголовное дело о конфликте между водителем автобуса и пассажиром

В Самаре возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

По информации ведомства, во время мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой говорится о конфликте между водителем автобуса и пассажиром. Происходящее зафиксировано на видео.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Руфия Кутляева