Отопление в Башкирии планируют отключить во второй половине апреля

В Башкирии большинство муниципалитетов планируют отключить отопление во второй половине апреля, сообщил на оперативном совещании правительства республики исполняющий обязанности министра ЖКХ Юрий Палтусов.

Чиновник отметил, что на сегодня отопление отключено только в Мелеузовском районе, где 1 апреля приостановили подачу отопления в многоквартирные дома. «Систему отопления не сливали, насосы не останавливали, и таким образом обеспечили повторный запуск отопления»,— отметил Юрий Палтусов.

В пресс-службе мэрии Уфы ранее отмечали, что вопрос завершения отопительного сезона традиционно встает в конце апреля. В последние пять лет это случалось не раньше 19-22 апреля.

Согласно прогнозу Башгидрометцентра, в ближайшие дни ожидается незначительное снижение температуры. Решение об отключении будет приниматься только после того, как среднесуточная температура продержится на уровне от +8° в течение пяти дней.

Майя Иванова