Птицефабрика «Вараксино» возведет в Воткинске цех органических удобрений

В Воткинске построят цех по производству органических удобрений на базе «Птицефабрики “Вараксино”» из группы компаний «Комос Групп». Положительное экспертное заключение на проектную документацию выдала экспертная группа «Союз». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Главгосэкспертизу.

Заявленная мощность производства — от 40,5 до 54 т. удобрений в сутки. Для нужд производства построят одноэтажное здание площадью 1,9 тыс. кв. м.

По данным портала «Чекко», ООО «Птицефабрика “Вараксино”» зарегистрировано в селе Вараксино в Завьяловском районе Удмуртии в апреле 2011 года. Предприятие входит в холдинг «Комос групп» (контролируют бизнесмены Андрей Шутов и Андрей Осколков) и занимает седьмое место в России по объемам производства яйца — более 776 млн шт в год. В состав «Вараксино» входят Ижевский и Воткинский филиалы.