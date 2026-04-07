Sodalite Color blossom, Louis Vuitton

130-летний юбилей культовой монограммы Louis Vuitton, впервые нанесенной на багажную ткань-канву, отмечают и в ювелирном департаменте дома. Линейку Color Blossom Fine Jewellery пополнил новый минерал, довольно редко встречающийся в ювелирном деле. Это темно-синий содалит, известный как соляной камень. Из него вырезаны объемные соцветия с выпуклыми лепестками остроконечной и круглой формы. Цветки-монограммы украсили кольца, в том числе разомкнутое с маленьким бриллиантом, подвески, сотуар, браслет и серьги-пусеты. Новинки (их всего 28) отлично сочетаются с украшениями Color Blossom из других поделочных камней — малахита, карнелиана, перламутра разных оттенков.

Diorette, Dior

Коллекция с игривым названием вдохновлена природой и атмосферой местечка Мийи-ла-Форе в пригороде Парижа. Тут находился загородный дом мсье Диора, где мэтр моды искал отдохновения и наслаждался цветочными ароматами. Эти впечатления креативный директор ювелирного направления Dior Виктуар де Кастеллан воплотила в крошечных букетах и цветочных лужайках. Миниатюрные ромашки и листочки клевера, пчелы и божьи коровки исполнены вручную в технике лакировки, благодаря которой достигается яркая, сочная расцветка. Ювелирные талисманы закреплены на тонких цепочках или жемчужных нитях в виде браслетов или чокеров.

Lucky Spring, Van Cleef & Arpels

Каждую весну начиная с 2021 года французский ювелирный дом обновляет коллекцию Lucky Spring, символизирующую пробуждение природы. В сезонной линейке украшений на каждый день уже распускались бутоны ландышей, цветущая слива, нежные зеленые листочки. Этой весной в дизайн Lucky Spring впорхнула бабочка — эмблема, символизирующая легкость, преображение и жизненную силу. Крылатый мотив заметен на браслете, серьгах, кольце на два пальца Between the Finger из желтого золота. А еще на циферблате часов Lady Lucky Spring Butterfly и длинном колье-сотуаре вместе с перламутровыми цветами и листьями из зеленого агата. Каждый элемент из непрозрачного поделочного камня обрамлен контуром из золотых шариков.

Нина Спиридонова