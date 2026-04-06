В Самарской области в ДТП с легковушкой пострадали четыре женщины и ребенок

Авария с пятью пострадавшими произошла в Самарской области вечером в воскресенье, 5 апреля. Происшествие случилось в Большеглушицком районе в 22:45 (MSK+1) на 21 км автодороги Самара — Большая Глушица — Большая Черниговка — Пестравка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Установлено, что 70-летний водитель автомобиля Lada Granta ехал со стороны села Пестравка в направлении Большой Глушицы, не справился с управлением, съехал в кювет, и машина опрокинулась. В момент аварии в салоне транспорта были пять пассажиров: 11-летний мальчик и женщины 37, 38, 43 и 65 лет.

Пассажирам понадобилась помощь медиков. После осмотра врачей пострадавшим рекомендовали амбулаторное лечение.