В 2026 году в Казани на обработку открытых территорий от клещей и проведение противомалярийных мероприятий выделят 14,9 млн руб., что на 28% больше по сравнению с 2025 годом. Об этом сообщил на аппаратном совещании начальник управления административно-технической инспекции города Артур Мухаметшин.

В Казани в 2026 году на 28% увеличат расходы на обработку территорий от клещей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обработка затронет парки, скверы и сады, закрепленные за «Дирекцией парков и скверов», а также лес Лебяжье, Горьковско-Ометьевский лес, озера Верхний, Средний и Нижний Кабан, реку Казанку и другие территории. Работы начнутся после полного схода снежного покрова.

Кроме того, 16,7 млн руб. направят на дератизацию, 12,6 млн рублей — на санитарную обработку очагов инфекций, еще 10,7 млн рублей — на обработку объектов социально-культурной сферы.

Анна Кайдалова