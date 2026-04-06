В Томске и Омске отменен салют на День Победы
Администрация Томска отменила праздничный салют в честь Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил мэр Дмитрий Махиня во время выездного совещания.
«Салют у нас будет, когда будет наша большая общая победа. В прошлом году мы проводили салют в честь 80-летия Великой Победы. Сейчас, на мой взгляд, салют — преждевременно», — пояснил господин Махиня. Годом ранее власти Томска выделили 5 млн руб. в честь Дня Победы.
Запуск салюта к 9 мая не планируется также на территории Омска, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе горадминистрации.