В Томске и Омске отменен салют на День Победы

Администрация Томска отменила праздничный салют в честь Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил мэр Дмитрий Махиня во время выездного совещания.

«Салют у нас будет, когда будет наша большая общая победа. В прошлом году мы проводили салют в честь 80-летия Великой Победы. Сейчас, на мой взгляд, салют — преждевременно», — пояснил господин Махиня. Годом ранее власти Томска выделили 5 млн руб. в честь Дня Победы.

Запуск салюта к 9 мая не планируется также на территории Омска, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе горадминистрации.

