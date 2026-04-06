В Энгельсе откроется одна из крупнейших в России фабрик мороженого «Белая Долина»

В апреле откроется первая за последние 30 лет фабрика мороженого в Приволжском федеральном округе, построенная с нуля. Современная, высокотехнологичная производственная площадка начнёт работу на базе Группы компаний «Белая Долина».

Предприятие будет производить до 20 тысяч тонн мороженого в год. Кроме того, гибкие линии фабрики позволят не только выпускать большие объемы, но и оперативно изготавливать тестовые и лимитированные партии. Это ускорит разработку новинок, расширение ассортимента и выход в оригинальные форматы и категории мороженого.

Производственный комплекс оснащен новейшим технологическим оборудованием. Проект реализуется в партнерстве с мировыми технологическими лидерами — Tetra Pak, Technoice, GEA. Это позволяет выстроить производство на основе передовых практик и стандартов, применяемых на крупнейших предприятиях пищевой индустрии в России и мире.

«Фабрика мороженого – это не просто очередной инвестиционный проект. Это стратегический шаг в развитии не только группы компаний «Белая Долина», но и отечественной пищевой промышленности в целом. Фабрика мороженого станет объектом, который сможет задать новые стандарты в отрасли и позволит усилить позиции компании на федеральном рынке, создавая основу для дальнейшего роста»,— отметил Председатель Правления ГК «Белая Долина» Алексей Михайлов.

Фабрика мороженого — один из самых масштабных и значимых проектов Группы компаний «Белая Долина». Ключевая задача – сделать его флагманом с максимально эффективным и высокотехнологичным производством.

Новая фабрика внесет вклад и в формирование кадрового потенциала пищевой промышленности Саратовской области, ведь в рамках проекта создано порядка 300 новых рабочих мест.

