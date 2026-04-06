Житель Самарской области под видом фотографа похитил деньги на нацпроект

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при получении господдержки по соцконтракту (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В преступлении обвиняется индивидуальный предприниматель из Жигулевска. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Следствие возбудило уголовное дело по материалам прокурорской проверки расходования бюджетных средств, выделенных по нацпроекту «Семья». Установлено, что в 2024 году предприниматель обратился в региональное минсоцдемографии с заявлением на заключение социального контракта. Деньги он планировал потратить на бизнес-проект по оказанию фотоуслуг.

Чтобы убедить комиссию в своей профпригодности, фигурант уголовного дела предоставил примеры своих работ. Проверка показала, что снимки были скачаны из интернета и принадлежали другим авторам. Комиссия доверилась заявителю, и ему была одобрена выплата в размере более 260 тыс. рублей.

В настоящее время расследование дела завершено, и материалы переданы на рассмотрение в Жигулевский городской суд.

Георгий Портнов