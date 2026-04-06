Концентрация пыли в воздухе Уфы вновь превысила норму

3 апреля наблюдательные посты за загрязнением атмосферы в Уфе трижды выявили повышенное содержание пыли.

Два раза — днем и вечером — превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ обнаружено на улице Степана Злобина: сначала в 1,7, а затем в 1,2 раза. Тем же вечером отклонение от нормы выявил наблюдательный пост на севере проспекта Октября: там концентрация превысила ПДК в полтора раза.

До этого специалисты фиксировали повышенное содержание пыли в уфимском воздухе в конце марта.

