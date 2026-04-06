В Гуково из-за аварийных работ отключили воду по нескольким адресам

По нескольким адресам в Гуково отключили воду из-за аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла на улице Комсомольской. Воду с пониженным давлением подают по следующим улицам: Комсомольская, Молодежная, Шахтерская, Ботаническая (д. 21,23,25) Октябрьская и Базарная,

Ориентировочное время выполнения работ: до 17:00 6 апреля. Для жителей организовали подвоз воды.

Мария Хоперская