ФСБ: выходец из Украины готовил теракт против чиновника курского правительства

ФСБ предотвратила теракт, готовившийся в отношении высокопоставленного чиновника Курской области. Об этом заявили в Центре общественных связей ведомства. Подозреваемый задержан.

Подозреваемый — уроженец города Ладыжин Винницкой области Украины 1974 года рождения, имеет гражданство России и проживал в Курской области. По версии следствия, по заданию украинской разведки он наблюдал за зданием правительства Курской области и изучал время и маршруты передвижений потенциальной жертвы.

Собранные сведения подозреваемый отправил куратору, заявили в ФСБ. Мужчину задержали при попытке забрать из тайника взрывное устройство, добавили в ЦОС. Указывается, что после задержания мужчина дал признательные показания.