Проект острова у Борового Матюшино получил положительное заключение экспертизы

Проект создания искусственного земельного участка у Борового Матюшино, реализуемый по заказу ТАИФа, получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Информация об этом опубликована комитетом Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Фото: Скриншот документации

«Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют», — говорится в сообщении

В феврале сообщалось, что в районе Борового Матюшино планируется намыв искусственного острова площадью около 2 га. Предполагается, что территория будет использоваться для отдыха.

Вблизи участка расположен государственный природный заказник «Волжские просторы», однако, как отмечалось в документации, границы проекта не затрагивают его охранную зону.

Сроки проведения работ запланированы с августа по апрель, вне периода нереста.

Анна Кайдалова