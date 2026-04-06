Два крупнейших пермских молзавода нарастили выручку, но снизили прибыль

Два молочных комбината в Прикамье, развитием которых занимается бизнесмен Сергей Поздеев, поделились финансовыми результатами за 2025 год. Так, согласно Rusprofile, выручка ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) составила 30,5 млрд руб., что выше показателя 2024-го на 3% (29,7 млрд руб.). Чистая прибыль компании снизилась на 52%, с 4,18 млрд до 1,99 млрд руб.

Еще один актив господина Поздеева — ООО «Маслозавод Нытвенский» — увеличил выручку на 9%, до 15,83 млрд руб. (в 2024-м — 14,52 млрд руб.). При этом чистая прибыль снизилась на 22% — с 2 млрд до 1,58 млрд руб. Себестоимость продаж поднялась до 12,9 млрд руб. против 11,1 млрд руб. годом ранее.

Юговской комбинат молочных продуктов основан в 2004 году. Единственный владелец комбината — предприниматель Сергей Поздеев. Входит в «топ» крупнейших молочных заводов РФ и является крупнейшим молзаводом на территории Пермского края. По данным официального сайта, комбинат перерабатывает более 2 тыс. тонн сырья в сутки. ООО «Маслозавод Нытвенский» зарегистрировано в 2005 году, владельцем также выступает господин Поздеев.