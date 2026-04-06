Предпринимателю Дмитрию Дзепе предъявили обвинение в больнице

Следователь полиции предъявил обвинение в окончательной редакции предпринимателю Дмитрию Дзепе прямо в палате областной больницы имени Семашко, где пациент восстанавливается после операции. По словам адвоката, Дмитрий Дзепа считает действия следователя незаконными, о чем также указал в протоколе уведомления об окончании следственных действий.

Предпринимателя сначала обвинили в мошенничестве, связанном с исполнением инвестиционных контрактов по реконструкции и последующем выкупе долей в объектах муниципальной недвижимости, начиная с 1997 года. В итоговой версии обвинения из 27 инвестконтрактов, в которых следствие видит состав преступления, осталось 10. Дмитрий Дзепа вину не признает и намерен доказывать свою невиновность в суде. Ранее по иску областного прокурора Нижегородский райсуд изъял у него имущество в доход государства.

Иван Сергеев