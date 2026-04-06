«90% бизнеса будет в жестких налоговых рамках»

В 2026 году вводится ряд послаблений бизнесу для привыкания к новым налоговым правилам. До этого, чтобы освободиться от уплаты НДС, предприятиям из сферы общественного питания нужно было выполнить следующие условия: иметь в 2025 году максимальный доход до 3 млрд руб., долю дохода от общепита не менее 70% и выплачивать зарплату в компании не ниже среднеотраслевой. Последнее условие отменили, так как из-за него большая часть предприятий общепита не получала льготу на освобождение от НДС. Мера будет действовать в период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. Насколько это им поможет — вопрос. Жизнь точно облегчит, но опять же, все зависит от самого предпринимателя. Если он и раньше не вел учет финансов и дальше не будет за ними следить, то его деятельность все равно будет находиться в убытках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено автором Фото: предоставлено автором

Второе послабление — снижение доходов по упрощенной системе налогообложения на сумму НДС с аванса. Те компании, которые в 2025 году были на УСН и получили авансы за продукцию, но в 2025 году не являлись плательщиками НДС, должны в соответствии с новыми правилами платить НДС. Но на сумму НДС им разрешили уменьшить доходы за 2025 год. Это поможет, потому что внести в расходы сумму в размере 22% от размера аванса — это существенно. Здесь законотворцы молодцы: компании смогут сориентироваться для эффективной дальнейшей работы, не попасть в убыток, действовать в 2026 году не с отрицательной доходностью.

Кроме того, индивидуальные предприниматели, которые в 2025 году были на патентной системе (патент совместно с общей системой налогообложения) и превысили лимит доходов для освобождения от НДС, смогут сейчас перейти на «упрощенку». Им нужно подать заявление до 25 апреля. Это положительный момент, потому что по прошлому варианту закона ИП на патентной системе, которые не подали уведомление о переходе на другой режим налогообложения до 28 декабря, стали применять общий режим налогообложения и таким образом попадали на высокий процент налогов. В 2026 году им разрешили сделать это постфактум.

Еще одно послабление касается предпринимательских вкладов. Ранее в сумму доходов бизнеса включались проценты от вкладов, и из-за даже невысоких сумм, превышающих лимит освобождения от уплаты НДС, компании с 1 января 2026 года должны были стать плательщиками НДС. К примеру, из доходов в 22 млн руб. 2 млн руб. оказались процентами от вклада, и тогда организация становилась плательщиком НДС на «упрощенке». В 2026 году доходы от вкладов не будут учитываться.

Кроме того, для обрабатывающих промышленных производств сохраняют ставку по страховым взносам на уровне 7,6%. Им также разрешили в данном случае учитывать доходы от дополнительных видов деятельности, а не только от основного ОКВЭД. Но сумма дохода по этим ОКВЭД должна быть не меньше 70%.

Даже если вы подпадаете под какие-либо льготы в 2026 году, вам все равно нужно с бухгалтером и финансистом просчитать свои финансы. Эти послабления сохранятся только на 2026 год, потому что к 2027 году компании уже должны адаптироваться к уплате НДС. В следующем году для налогоплательщиков на УСН опять снизят лимиты освобождения от уплаты НДС, как и в 2028-м. С 2028 года неплательщиками НДС будут компании с доходом 10 млн руб.

То есть если предприниматель в 2026 году не перестроит систему ведения бизнеса, не начнет считать финансы, отслеживать полную себестоимость, то это приведет его к закрытию. Бизнесу нужно понимать, где он теряет деньги и доход и где переплачивает, в том числе по налогам. Поэтому 2026 год — это как тренировка перед дальнейшим усилением налоговой нагрузки: кто-то сойдет с дистанции, а кто-то останется на рынке. В дальнейшем 90% бизнеса будет в жестких налоговых рамках.