Уфимская компания УЗНО попала в санкционные списки Украины

ООО «Уральский завод нестандартного оборудования» (УЗНО) попало в санкционные списки Украины, персональные ограничения введены также в отношении владельца и гендиректора компании Алексея Гладышева, сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на указы Владимира Зеленского. Всего в новых санкционных списках Украины — 42 компании и 33 человека.

Десятилетние рестрикции подразумевают блокировку активов, запрет на торговые операции и транзит ресурсов через Украину. Российские власти считают санкции незаконными, отмечает «РБК Уфа».

ООО «Уральский завод нестандартного оборудования» зарегистрировано в Уфе в январе 2015 года. Предприятие занимается производством «прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году выручка компании составила 117 млн руб., чистая прибыль — 422 тыс. руб. Последний госконтракт, сведения о котором есть в открытых источниках, компания заключила в декабре 2018 года за 208,2 тыс. руб. с ФГУП «Горно-химический комбинат» (Железногорск) на изготовление и поставку «нестандартизированных ножей».

