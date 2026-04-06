Вице-спикер Госдумы заявился на участие в праймериз в Новосибирской области

Первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков будет переизбираться в нижнюю палату Федерального собрания от Новосибирской области. Он подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) по списку кандидатов от партии.

Первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 2021 году господин Жуков также баллотировался в региональной группе кандидатов ЕР, объединившей Новосибирскую и Омскую области. Тогда от этой группы в Госдуму прошли Александр Жуков и омич Игорь Антропенко. На этот раз господин Антропенко планирует избраться в Любинском одномандатном округе №143 в Омской области.

По данным сайта праймериз, в Новосибирской области зарегистрировано уже 18 участников предварительного голосования. В их числе действующие депутаты Госдумы Александр Жуков, Олег Иванинский и Дмитрий Савельев. На места в партсписке кандидатов претендуют двое участников СВО — Сергей Макаров и Иван Маслов.

Валерий Лавский