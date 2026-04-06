В Боковском районе 13-летний велосипедист пострадал в ДТП

В станице Каргинской Боковского района 13-летний велосипедист пострадал в ДТП. Авария случилась вечером 5 апреля в переулке Первомайском, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, подросток не уступил дорогу проезжавшему Hyundai под управлением 35-летнего водителя. В результате 13-летнего велосипедиста с травмами доставили в больницу.

Детальные обстоятельства устанавливаются.

Мария Хоперская