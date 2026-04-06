В городе Шахты снизили давление воды из-за ремонта трубопровода

В городе Шахты приступили к аварийно-ремонтным работам на трубопроводе на улице Подбельского, 23. В связи с этим снижено давление воды в семи районах города, сообщила министр ЖКХ Антонина Пшеничная в соцсетях.

Ограничения затронули переулок Шишкина, улицу Подбельского, улицу 26 Бакинских Комиссаров, улицу Кольчугина, улицу Знаменская, улицу Луганская, переулок Минский и прилегающие к ним территории.

Работы планируется завершить до 17:00. Для жителей города организовали подвоз воды по заявкам. Ответственной за проведение работ является организация ГУП РО «УРСВ».

