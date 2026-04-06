В Самарской области суд рассмотрит дело о поджоге двух автомобилей на сумму более 1,7 млн рублей

В Сергиевский районный суд направлено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Ему инкриминируется совершение преступлений по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершённое путём поджога, повлекшее причинение значительного ущерба). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2025 года мужчина решил поджечь имущество заказчика из-за отказа потерпевшего оплатить ранее выполненные обвиняемым строительные работы. Фигурант приехал к месту жительства потерпевшего, взял с собой канистру с бензином и облил жидкостью автомобиль Geely GS. После этого он поджег машину при помощи сигареты и скрылся с места преступления.

В результате автомобиль значительно обгорел, также произошло термическое повреждение второго автомобиля потерпевшего Vortex Tingo. Общий материальный ущерб составил более 1,7 млн руб. Обвиняемого оперативно установили с помощью систем видеонаблюдения.

Руфия Кутляева