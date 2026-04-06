В Татарстане направят 634 млн рублей на ремонт агропромпарка «Казань»

В Татарстане планируется направить 634,5 млн руб. на капитальный ремонт агропромышленного парка «Казань». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Агропромышленный парк "Казань"

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Агропромышленный парк "Казань"

Работы включают строительно-монтажные мероприятия, установку и монтаж оборудования, а также приобретение мебели и инвентаря, благоустройство территории.

Финансирование предусмотрено за счет бюджета республики.Заказчиком выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».

Согласно Rusprofile, генеральным директором АО «Агропромышленный парк „Казань“» является депутат Государственного Совета Татарстана Олег Власов VII созыва.

Анна Кайдалова