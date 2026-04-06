В Татарстане направят 634 млн рублей на ремонт агропромпарка «Казань»

В Татарстане планируется направить 634,5 млн руб. на капитальный ремонт агропромышленного парка «Казань». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Агропромышленный парк "Казань"

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Работы включают строительно-монтажные мероприятия, установку и монтаж оборудования, а также приобретение мебели и инвентаря, благоустройство территории.

Финансирование предусмотрено за счет бюджета республики.Заказчиком выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».

Согласно Rusprofile, генеральным директором АО «Агропромышленный парк „Казань“» является депутат Государственного Совета Татарстана Олег Власов VII созыва.

Анна Кайдалова