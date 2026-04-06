Застройщик «Кортрос-Пермь» регистрирует товарные знаки для своих строительных проектов

Специализированный застройщик «Кортрос-Пермь» подал заявки на регистрацию нескольких товарных знаков. Информация об этом опубликована на сайте Znakoved. Компания подала заявки на регистрацию товарных знаков «Артсити», «Ултимасити», «Пермьсити», «Парксити».

Напомним, группа компаний «Кортрос» в апреле 2024 года выиграла торги краевого минстроя на право комплексного развития территории в микрорайоне ДКЖ. Площадка 25,3 га ограничена улицами Учительской, Боровой, Каменского, Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской и Энгельса. «Кортрос» планирует возвести там около 200 тыс. кв. м жилья, соцобъекты, дорожную инфраструктуру. В рамках КРТ будут возведены кварталы «Пермь-СИТИ», «Арт-СИТИ», «Парк-СИТИ» и «Ультима-СИТИ».