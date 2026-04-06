В Самарской области задержан выходец из Средней Азии, финансировавший террористов

В Самарской области сотрудники УФСБ по региону пресекли деятельность мигранта из Средней Азии, который спонсировал международную террористическую организацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, подозреваемый разделял радикальные взгляды и общался с представителем запрещенной структуры через мессенджер Telegram. В ходе переписки он получил платежные реквизиты и регулярно переводил деньги для поддержки деятельности организации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, касающейся финансирования терроризма. На данный момент фигуранту назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Сазонов