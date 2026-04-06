Владелец холдинга «Автопрестиж» хочет пойти на мировую с мэрией по иску о здании недостроенного центра

Предприниматель и владелец холдинга «Автопрестиж» Евгений Ляндаев готов урегулировать спор с мэрией Перми за недостроенное здание оздоровительного центра мирным путем. В суд поступило ходатайство от предпринимателя об отложении судебного разбирательства по иску к министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края и департаменту градостроительства и архитектуры администрации Перми о признании права собственности на объект капитального строительства. Речь идет о здании оздоровительного центра в Кировском районе Перми на ул. Кировоградской, 85. Здесь предприниматель строил оздоровительный комплекс со спортивными залами и площадками для занятий лечебной физкультурой.

Строительство одноэтажного здания началось осенью 2024 года на участке площадью 2,6 га. Участок был отдан в аренду предпринимателю до 7 февраля 2025 года. В связи с истечением срока аренды мэрия через суд пыталась изъять недостроенный объект, зарегистрированный на праве собственности за ответчиком. После этого господин Ляндаев подал встречный иск. Рассмотрение дела отложено до 5 мая.

Как пояснили в минимущества, предприниматель должен будет заплатить в бюджет денежные средства за время, когда объект был достроен, но не зарегистрирован. Также необходимо представить заключение о соответствии объекта всем нормам и требованиям. В ведомстве также напоминают, что эксплуатация незарегистрированных объектов недопустима.