В Кумертау оборудовали парковку для инвалида после вмешательства прокуратуры

В Кумертау управляющая компания по представлению городской прокуратуры оборудовала место для парковки у дома, в котором проживает ребенок-инвалид.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, проверка надзорного ведомства установила, что местная жительница воспитывает ребенка с паллиативным заболеванием. Ему требуется регулярно проходить амбулаторные процедуры.

Выяснилось, что во дворе многоквартирного дома по улице Машиностроителей, где проживает семья, не предусмотрено парковочное место для инвалидов.

После проверки и представления прокуратуры нарушения устранены.

Майя Иванова