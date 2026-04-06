Дело о ямах на дорогах в Стерлитамаке проконтролирует Центральный аппарат СКР

Следователи управления СКР по Башкирии возбудили уголовное дело о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в Стерлитамаке. Как сообщает Информационный центр СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от руководителя Следственного управления СКР по Башкирии Владимира Архангельского доложить о ходе дела.

Правоохранительные органы обратили внимание на обращения местных жителей в соцсетях. С их слов следует, что дорога на проспекте Октября в микрорайоне Звездном долгое время находится в непригодном состоянии из-за деформированной поверхности и многочисленных ям.

«В связи с этим проезд транспортных средств, а также пешее передвижение граждан затруднены. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли»,— говорится в пресс-релизе.

Идэль Гумеров