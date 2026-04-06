В Астрахани сторонника украинских националистов арестовали за призывы к экстремизму

В Астрахани отправили под арест местного жителя, подозреваемого в публичных призывах к терроризму. Следователи регионального УФСБ РФ возбудили уголовное дело по соответствующим статьям (ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщили в ведомстве.

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

По версии следствия, астраханец 1978 года рождения разместил в Telegram комментарии, призывающие к экстремистской и террористической деятельности в отношении органов государственной власти России. Установлено, что мужчина — приверженец украинского военизированного националистического объединения.

Фигурант был задержан сотрудниками УФСБ по региону совместно с коллегами по ЮВО. Подозреваемый дал признательные показания. Расследование продолжается.

Марина Окорокова